За политику США в отношении Украины будет отвечать противница Северного потока-2 Робин Данниган

В Госдепартаменте США определились с постом наблюдателя за политикой США по Центральной и Восточной Европе.

Дипломат Робин Даннинан будет отвечать за политику Соединенных Штатов в отношении Украины и соседей.

Робин Данниган — противница Северного потока-2. Она резко критиковала планы России по строительству газопровода в Германию по дну Балтийского моря.

Теперь она будет способствовать формированию политики в отношении Украины, Беларуси и Молдовы, а также Польши, Венгрии и Чехии.

Последние три года Данниган работала в посольстве США в Вене, сначала на должности заместителя главы миссии, а затем — поверенного в делах в Австрии.

На новую должность Данниґан заступила 7 сентября.

Что известно о Робин Данниган — биография политика

Данниган получила блестящее образование. Она окончила Национальный военный колледж США со степенью магистра наук в области стратегии нацбезопасности. Затем она училась в Джорджтаунском университете, где получила степень магистра дипломатической службы, а также в Калифорнийском университете в Беркли, из которого вышла бакалавром делового администрирования.

В Госдепартаменте США Данниган работает 29 лет.

В должности дипломата посещала Вьетнам, Чили, Турцию, Кубу и Сальвадор, где активно работала над продвижением энергетических и торговых интересов США.

В 2014-2017 годах занимала должность заместителя секретаря по энергетической дипломатии в Бюро энергоресурсов Госдепа.

В течение последних трех лет была сотрудником американского посольства в Вене: сначала как заместитель главы миссии, затем поверенным в делах США в Австрии.

В Вашингтоне Данниган работала директором Управления по Европе, Западному полушарию и Африке. Еще работала по Ближнему Востоку и в штате госсекретаря в операционном центре.

Дипломат владеет испанским языком, а также разговорными турецким и вьетнамским.

В июле Байден и канцлер Германии Ангела Меркель официально договорились о завершении строительства газопровода.

В сентябре на встрече с президентом Владимиром Зеленским президент США гарантировал введение санкций против Северного потока-2 в случае возникновения энергетической угрозы Украине.

Глава МИД РФ Сергей Лавров убежден, что США хотят заблокировать проект, но остановить его не смогут.

Месяц назад президент США Джо Байден назначил Амоса Хохштайна представителем Государственного департамента США по вопросам энергетики. Бывший член наблюдательного совета Нафтогаза известен своей критикой Северного потока-2.

Источник: Госдеп США

Фото: Госдеп США