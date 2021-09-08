В среду, 8 сентября, народные депутаты рассмотрят ряд законопроектов в первом и втором чтениях, а также некоторые постановления.

Так, во втором чтении нардепы рассмотрят законопроект №3881 о внесении изменений в Семейный кодекс Украины относительно увеличения минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников.

Также в повестке дня проект постановления об обращении Верховной Рады Украины к международному сообществу в связи с незаконной подготовкой выборов в Государственную Думу Российской Федерации во временно оккупированном Крыму и Севастополе и с привлечением к голосованию граждан Украины из оккупированной части Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, народные депутаты рассмотрят вопросы ратификации нескольких постановлений о выходе Украины из некоторых соглашений СНГ (Содружества Независимых Государств).

А в первом чтении на рассмотрение вынесен проект закона №5433 о внесении изменений в закон Украины О судоустройстве и статусе судей по обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы и законопроект №5052 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о лишении Кабинета министров несвойственных полномочий.

Также 8 сентября Верховная Рада проведет внеочередное пленарное заседание. Соответствующее распоряжение подписал спикер парламента Дмитрий Разумков по требованию 153 народных депутатов.

Что будут рассматривать на внеочередном заседании Верховной Рады 8 сентября — читайте на Фактах ICTV.