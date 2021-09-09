Очередное пленарное заседание Верховной Рады начнется в 10 утра 9 сентября.

Во время него народные депутаты рассмотрят ряд важных законопроектов и постановлений.

На повестке дня в первом чтении законопроект №5547 о лекарственных средствах и проект закона №5719 о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно зачисления акцизного налога по реализации субъектами хозяйствования розничной торговли табачных изделий.

В первом чтении нардепы также обратят внимание на такие важные законопроекты:

№5559, предусматривает противодействие отмыванию средств, полученных преступным путем;

№2805-р, законопроект об аграрных расписках, который должен урегулировать их оборот и функционирование (должен проходить повторное первое чтение);

№5851, проект закона о внесении изменений в Закон Украины про валюту и валютные операции относительно выполнения банками функций агентов валютного надзора;

№5148 — законопроект, который предлагает повысить качество пищевых продуктов, которые потребляют дети.

Во втором чтении, в четверг, нардепы рассмотрят законопроект, ужесточающий административную ответственность за незаконную торговлю горючим (№2515) и №3959-1, предусматривающий введение в Украине Бюро экономической безопасности, также вносит соответствующие изменения в административное и уголовное законодательство.

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Кроме этого депутаты обсудят проект закона №4135 об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы.