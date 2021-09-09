Польша может начать добывать природный газ в Западной Украине.

Об этом шла речь во время встречи премьеров Украины и Польши Дениса Шмыгаля и Матеуша Моравецкого.

По словам Моравецкого, такое решение может помочь Украине отделиться от российского влияния и стать более независимой.

— Мы также хотим, чтобы польская нефтегазовая компания PGNiG расширяла сотрудничество с украинскими партнерами по добыче газа в Западной Украине, что позволит становиться независимыми от России, — подчеркнул польский премьер.

Кроме этого, Моравецкий поздравил украинских коллег с успешным проведением Крымской платформы, и в очередной раз подчеркнул, что Польша поддерживает территориальную целостность Украины и осуждает Российскую Федерацию за ее агрессию.

По данным премьера, суд ЕС не позволил российскому Газпрому монополизировать эксплуатацию газопровода OPAL, который соединяет Северный поток-2 с сетью европейских газопроводов.

По мнению Матеуша Моравецкого, это позволит Польше стать газовым хабом.

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