Администрация Байдена прояснила, что остановить СП-2 не удастся — Волкер

Администрация президента США Джо Байдена прояснила, что остановить Северный поток-2 не удастся. При этом США планируют развивать энергетику Украину.

Об этом в комментарии Фактам ICTV на полях форума YES Brainstorming высказал экс-спецпредставитель США в Украине Курт Волкер.

— Администрация Байдена уже прояснила, что санкции против Германии или Северного потока-2 не будут введены. Поэтому сейчас остановить запуск Северного потока-2 не получится. И поэтому мы пришли к тому, что нам нужно посмотреть, чтобы помочь Украине поднять энергетику. У вас есть природные ресурсы — нефть, газ. Вы можете развивать энергетику, — заявил он.

По его словам, далее будут возможности поговорить о членстве в НАТО.

— А дальше — возможность поговорить о НАТО. Потому что я до сих пор придерживаюсь мнения, что коллективная безопасность Альянса серьезно воспринимается как членами НАТО, так и Россией. Если Украина будет бороться за то, чтобы стать членом НАТО, идти на правильном пути, Украина будет в безопасности, — сказал Волкер.

Напомним, 10 сентября в Газпроме заявили, что Северный поток-2 полностью достроили. Этот проект является угрожающим проектом для Украины из-за значительных экономических потерь и возможности усиления агрессии и влияния России, о чем неоднократно заявлял глава государства Владимир Зеленский.

Отметим, в июле США и Германия заключили соглашение о завершении строительства Северного потока-2. Стороны договорились принять ряд мер в случае, если Россия будет использовать газопровод в качестве рычага воздействия. В частности, Берлин обязался ввести санкции.