Недавняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в США была реализацией внешнеполитической стратегии, а не простым визитом вежливости.

Об этом рассказал сегодня в Верховной Раде министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, впервые визит украинского лидера в США был таким комплексным и результативным.

– Относительно визита президента в США. Впервые визит президента Украины в США был настолько комплексным и результативным. Это не был визит вежливости. Это непосредственная реализация нашей внешнеполитической стратегии, — подчеркнул Кулеба.

Министр напомнил, что в США на высшем уровне подтвердили поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.

– На практике это означает более активное привлечение Вашингтона к процессу мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и укреплению обороноспособности нашего государства, — пояснил глава МИД.

Кроме того, Кулеба отметил, что уже скоро состоится заседание обновленной Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США, которая до этого не заседала 3 года. Именно эта комиссия, по словам министра, является инструментом получения поддержки от Вашингтона в сфере обороны, безопасности, а также инвестиций.

– Отношения Украины и США после визита президента Зеленского находятся в высшей точке за много лет. Но это не конец работы, а начало качественно нового этапа, — заверил Кулеба.

Он добавил, что в Киеве уже работают на реализации десятков договоренностей, которые были достигнуты во время визита в Вашингтон.

Что известно о визите Владимира Зеленского в США?

Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией прибыл с рабочим визитом в США 31 августа. Визит длился несколько дней.

За это время был подписан ряд документов с американскими партнерами, в частности соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.

Президент Украины провел встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, с руководителем NASA Биллом Нельсоном, министром обороны США Ллойдом Остином и другими американскими чиновниками.

1 сентября в Белом доме состоялась первая встреча Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. После переговоров стороны обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве, которое состоит из пяти разделов. О чем в нем говорится – читайте в материале.