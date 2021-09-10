Недавняя поездка президента Украины Владимира Зеленского в США была реализацией внешнеполитической стратегии, а не простым визитом вежливости.
Об этом рассказал сегодня в Верховной Раде министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
По его словам, впервые визит украинского лидера в США был таким комплексным и результативным.
– Относительно визита президента в США. Впервые визит президента Украины в США был настолько комплексным и результативным. Это не был визит вежливости. Это непосредственная реализация нашей внешнеполитической стратегии, — подчеркнул Кулеба.
Министр напомнил, что в США на высшем уровне подтвердили поддержку Украины в борьбе с российской агрессией.
– На практике это означает более активное привлечение Вашингтона к процессу мирного урегулирования российско-украинского вооруженного конфликта и укреплению обороноспособности нашего государства, — пояснил глава МИД.
Кроме того, Кулеба отметил, что уже скоро состоится заседание обновленной Комиссии стратегического партнерства между Украиной и США, которая до этого не заседала 3 года. Именно эта комиссия, по словам министра, является инструментом получения поддержки от Вашингтона в сфере обороны, безопасности, а также инвестиций.
– Отношения Украины и США после визита президента Зеленского находятся в высшей точке за много лет. Но это не конец работы, а начало качественно нового этапа, — заверил Кулеба.
Он добавил, что в Киеве уже работают на реализации десятков договоренностей, которые были достигнуты во время визита в Вашингтон.
Что известно о визите Владимира Зеленского в США?
Владимир Зеленский вместе с украинской делегацией прибыл с рабочим визитом в США 31 августа. Визит длился несколько дней.
За это время был подписан ряд документов с американскими партнерами, в частности соглашение о сотрудничестве в сфере обороны и безопасности.
Президент Украины провел встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм, с руководителем NASA Биллом Нельсоном, министром обороны США Ллойдом Остином и другими американскими чиновниками.
1 сентября в Белом доме состоялась первая встреча Владимира Зеленского с американским лидером Джо Байденом. После переговоров стороны обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве, которое состоит из пяти разделов. О чем в нем говорится – читайте в материале.