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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Оккупация Крыма остается прямым вызовом международной безопасности — ЕС

європейський сою з єс

Оккупация Россией украинского Крыма — это прямой вызов международной безопасности. Она имеет серьезные последствия для международного правопорядка, призванного защищать суверенитет всех государств.

Такую позицию ЕС на заседание Генассамблеи ООН выразила постпред Словении Анита Пипан перед голосованием за сохранение в повестке дня сессии пункта Ситуация на временно оккупированных территориях Украины.

— Европейский Союз подтверждает свою решительную поддержку независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ. Мы снова заявляем, что не признаем и продолжаем осуждать незаконную аннексию Крыма Российской Федерацией, что является нарушением международного права, — отметила она.

Кроме того, страны Евросоюза призвали Россию соблюдать международные стандарты в области прав человека в Крыму. Они требуют предоставить полный, свободный и беспрепятственный доступ международным наблюдателям за соблюдением прав человека.

Между тем первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова сообщила, что на сессии Генассамблеи ООН рассмотрят ситуацию на оккупированных территориях Украины.

По ее словам, за сохранение этого вопроса в повестке дня проголосовали представители 71 страны. 76-я сессия Генассамблеи ООН открывается 14 сентября.

Источник: Укринформ

Фото: Depositphotos

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