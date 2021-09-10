РФ должна прекратить преследование участников Крымской платформы — постановление Рады

Украина требует от Российской Федерации прекратить притеснения крымскотатарского народа на территории временно оккупированного полуострова Крым.

За соответствующее постановление Верховной Рады Украины проголосовали 293 народных депутата.

В частности, народные избранники призвали прекратить преследования Наримана Джеляла, а также братьев Азиза и Асана Ахтемовых.

Документ также содержит требования о прекращении незаконных обысков, похищений и арестов крымских татар.

Постановление осуждает нарушение международного гуманитарного права и системные притеснения коренного народа полуострова.

Депутаты также подчеркнули недопустимость преследования участников саммита Крымской платформы, которая была созвана для деоккупации полуострова с помощью дипломатических усилий.

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Кроме того, нардепы потребовали снять запрет на въезд в Крым лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву и главе Меджлиса Рафату Чубарову, закрыть фейковые дела против участников Меджлиса и прекратить препятствовать его работе на полуострове.

Украинский парламент, помимо прочего, выразил озабоченность из-за искусственного изменения Кремлем демографического состава Крыма.

Фото: Людмила Денисова