Сложная со всех точек зрения: Кучма о возможной встрече Зеленского и Путина

Возможная предстоящая встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным будет сложной.

Такое мнение высказал второй президент Украины Леонид Кучма в рамках форума YES Brainstorming.

— В жизни все возможно. Главное — есть желание нашего президента. Будем ждать сигнала с той стороны. Но эта встреча слишком сложная со всех точек зрения. Мне так кажется, хотя я могу ошибаться, — разговор будет на разных языках, — отметил он.

По словам Леонида Кучмы, пока непонятно, готов ли Владимир Путин идти на встречу в тех проблемах, которые сейчас существуют в украинско-российских отношениях и совершать конкретные шаги.

Кроме того, второй президент Украины добавил, что большим вопросом является то, стоит ли просто ехать в никуда и приехать ни с чем.

Владимир Зеленский поручил организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным в апреле этого года. 5 сентября пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Путин готов встретиться с президентом Украины.

Но, по его словам, подготовку встречи заморозили, поскольку Владимир Зеленский хочет поднять на ней вопрос об аннексии Крыма.

Со своей стороны Владимир Зеленский заявил, что его больше интересует, будет ли встреча с Владимиром Путиным предметной, а не декларативной.