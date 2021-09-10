Украина рассчитывает на широкую поддержку США в противостоянии с РФ — Маркарова

В Рамочном соглашении по стратегическим основам оборонного партнерства, подписанном во время визита президента Владимира Зеленского в США, Вашингтон подтвердил, что в следующие пять лет будет активно помогать Киеву в противостоянии российской агрессии.

Об этом заявила посол Украины в США Оксана Маркарова.

— США подтвердили, что они будут активно нам помогать противостоять российской агрессии. Они нам активно помогают с начала агрессии, но новый этап сотрудничества говорит, что оно будет расширяться, — отметила дипломат.

По ее словам, в этом соглашении государства на пять лет определили принципы, на которых базируется сотрудничество в сфере обороны.

Речь идет о поддержке США в развитии военной оборонной способности Украины, стремлений к вступлению в НАТО, борьбе за демократические ценности, углубление сотрудничества в Черноморском регионе и в сфере кибербезопасности.

По итогам встречи Зеленского и Байдена 1 сентября стороны обнародовали совместное заявление о стратегическом партнерстве Украины и США.

В ней среди прочего есть пункт о подготовке Стратегического оборонного рамочного соглашения, которое создает основу для усиления сотрудничества Украины и США в сфере обороны и безопасности, в частности кибербезопасности, обмена разведывательной информацией и противодействия российской агрессии.

Источник: Суспільне