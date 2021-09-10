Украина отключилась от энергосистем РФ и Беларуси

Украина завершила все технические процедуры по отсоединению своих энергосистем от Российской Федерации и Беларуси.

Об этом рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, выступая на форуме Европа: направление восстановление, который проходит в Польше.

— Наша цель – полная синхронизация с европейской энергетической сетью ENTSO-E уже в 2023 году, — подчеркнул глава украинского правительства.

Кроме того, Шмыгаль накануне провел встречу со своим словенским коллегой Янезом Яншей, где обсудил углубление двусторонних отношений и европейской интеграции Украины.

Украинский премьер поздравил своего коллегу с началом председательства его страны в Совете Европейского Союза.

Он также отметил, что Киев рассчитывает на успешную реализацию насыщенной повестки дня Украина-ЕС.

— Украина стремится укреплять и развивать Восточное партнерство путем реализации конкретных проектов, — отметил Шмыгаль.

Политик также добавил, что Украина надеется на заключение соглашения об общем авиационном пространстве с ЕС и выразил надежду на то, что Словения поспособствует ускорению диалога по этому вопросу.