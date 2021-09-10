Отставки и налоги: чего ждать от нового политического сезона

В сентябре в Украине традиционно стартует новый политический сезон. Впрочем, сезон, может быть, и новый, а вот основные вопросы его повестки уже всем хорошо знакомы – в стране снова собираются менять министров, повышать налоги и безудержно бороться с олигархами.

Будет драка

Главный вопрос Рады на осень — бюджет на 2022 год. Согласно бюджетному законодательству, Кабинет министров обязан подать в Раду первый драфт госбюджета-2022 до 15 сентября.

До 20 октября должно состояться первое чтение, и дальше у парламента будет месяц для работы над вторым чтением. И хотя парламентарии еще несколько лет назад отказались от голосований под новогоднюю ночь, практика показывает, что чаще всего госбюджет — это декабрьская история.

Помимо этого, Раде точно будет чем заняться. Взять хотя бы резонансный законопроект №5600 о масштабных налоговых изменениях, который непременно привяжут к бюджетному процессу.

Летом законопроект приняли в первом чтении, а ко второму подали почти 11,5 тыс. правок. Законопроект касается интересов больших промышленных групп, так что подобный ажиотаж вокруг него понятен.

Запланировано повышение ставок акциза на железную руду, ставок экологических налогов и налогов на размещение отходов горно-обогатительных комбинатов. Кабмин утверждает, что принятие 5600 поможет увеличить поступления в госбюджет на 60 млрд грн.

Но вот у бизнеса другая позиция — Европейская бизнес-ассоциация прямо называет его одиозным. Эксперты ЕБА настаивают, что в нынешних условиях он усилит кризисные явления в экономике и уменьшит бюджетные поступления. Причем касается проект далеко не только крупных игроков, а средних и мелких предпринимателей тоже.

Среди прочего предлагается разрешить взимать налоговый долг за счет средств в банке должника без обращения в суд. Штрафы при этом можно будет оспорить только после их оплаты.

При продаже за год больше трех объектов недвижимости нужно будет заплатить подоходный налог в размере 18% от стоимости. Сегодня он составляет 5%. Предлагает законопроект отменить и НДС-льготу при продаже недвижимости на вторичном рынке. Есть в проекте и сюрпризы для фермеров.

То есть количество правок неудивительно. Если их все рассматривать, то работа Рады может быть заблокирована на несколько месяцев. Причем действовать по сокращенной процедуре пока никто не горит желанием. Даже спикер парламента Дмитрий Разумков говорит, что лично подавал правки, и надеется, что их учтут.

Еще один законопроект, вокруг которого в Раде уже ломают копья, — президентская инициатива №5599 о так называемой деолигархизации. Для Банковой это тема — один из главных приоритетов на осень, так что рассматривать законопроект Рада точно будет.

К нему прислали уже 1 257 правок. Это, конечно, не 11 тыс., но драка будет не менее жесткой. Главный вопрос — какой орган будет принимать решение касательно определения того или иного лица олигархом, и по какой процедуре.

Президент предлагает, чтобы это делал СНБО, но депутаты против. Среди основных вариантов: Нацагентство по противодействию коррупции, Специальная комиссия при НАПК, Высший антикоррупционный суд или даже комиссия при участии международных экспертов.

Последняя попытка заблокировать законопроект прилетела, откуда точно не ждали. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что проект о деолигархизации нарушает права человека, и предложила направить его на изучение в Венецианскую комиссию.

— Обращение омбудсмена к руководству Верховной Рады – это пас Дмитрию Разумкову, а далее уже спикер ВР, который сам является критиком этого законопроекта, должен запустить обращение за экспертизой в Венецианскую комиссию. На худой конец можно будет обращаться и в Европейский суд по правам человека, ссылаясь на это письмо Денисовой, — отмечает политолог Владимир Фесенко.

Активнее всех дискуссию вокруг деолигархизации действительно ведут все тот же спикер Разумков, а также секретарь СНБО Алексей Данилов, обмениваясь пикировками в медиа. Глава Рады считает, что СНБО не может заниматься составлением списков олигархов, потому что это несет в себе коррупционные риски, и нужен отдельный орган. Он даже позвал Данилова выступить в парламенте, но тот пока не спешит принять столь заманчивое предложение.

Кадровые ротации

А вот по кадровым вопросам в Раде, похоже, есть консенсус. Менять министров в правительстве продолжат точечно, не затрагивая премьера. Менять министров – это вообще одно из самых любимых занятий Владимира Зеленского на посту президента. В действующем правительстве Дениса Шмыгаля с момента его назначения в марте 2020 года заменили уже семь министров и вице-премьеров, то есть каждый третий член Кабмина уже был отправлен в отставку. Кто сейчас в зоне риска?

— Первый, кто на вылет, это министр обороны Андрей Таран. Много вопросов и к министру экологии Роману Абрамовскому, — считает политолог Игорь Рейтерович.

Также шатаются кресла под министром социальной политики Мариной Лазебной и вице-премьером Олегом Уруским. Лазебная на своем посту даже не смогла вернуть программу для новорожденных Пакет малыша, которая прекрасно работала при правительстве Владимира Гройсмана.

Претензии к Урускому же более абстрактны — “мало движения, мало энергии”. Вообще-то он, кроме поста вице-премьера, еще и министр по вопросам стратегических отраслей промышленности. Чем занимается это министерство, пока не очень понятно.

Другое дело, что скамейки запасных у власти как не было, так и нет, а значит, найти замену действующим министрам крайне проблематично. Публично признал это уже и глава фракции Слуга народа в Раде Давид Арахамия. Так и сказал: Нормальные люди в министры не идут.

Так, ходили слухи, что новым министром могут назначить нардепа Ирину Верещук. Первая женщина — министр обороны в истории Украины — это было бы, конечно, сильно, но конкретно эта кандидатура выглядит очень странно, даже не учитывая, что страна находится в состоянии войны.

Сохраняется кадровая интрига и в самой Раде. Об отставке спикера Разумкова говорят уже давно и настойчиво. Занять его место всегда готов куда более лояльный и покладистый первый вице-спикер Руслан Стефанчук.

— Есть много слухов, что Зеленский хочет заменить Разумкова. Мы видим, что Зеленский системно пытается избавиться от всех, кто способен сказать ему нет, и мы видим, что Разумков занимает свою позицию, видим, что он ведет фактически собственную политическую кампанию. И это, я думаю, очень раздражает Зеленского, — отмечает в комментарии Фактам ICTV нардеп от партии Европейская солидарность Алексей Гончаренко.

Вот премьер Денис Шмыгаль, например, слова нет вообще не знает, лишних заявлений не делает, политических игр не ведет, в медиа старается вообще не отсвечивать – то есть идеальный премьер для Зеленского. Поэтому за свою должность может не переживать.

Разумков же своим особым мнением по каждому вопросу действительно раздражает Банковую все больше. Но затевать его смещение пока не решаются. Хотя, по мнению политолога Вадима Денисенко, общество замены спикера особенно и не заметило бы.

Украинцам фактически все равно, состоится отставка председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова или нет. Согласно данным онлайн-опроса, проведенного Украинским институтом будущего, 26% респондентов отметили, что им трудно ответить, поддерживают ли они отставку спикера Рады. В то время как полностью поддерживают это решение 22%, скорее поддерживают 20%, а скорее не поддерживают — 21% опрошенных. Проще говоря, если завтра этот вопрос возникнет — это не вызовет ни народного гнева, ни каких-либо серьезных политических баталий. Если, конечно, не подогреть искусственно эту историю. Но пока разогрева на горизонте не видно, – констатирует Денисенко.

Тем не менее, вопрос Разумкова остается на повестке дня, ведь и сам спикер активно обрастает временными союзниками. Причем непростыми, а такими как, например, еще один борец с Банковой – Виталий Кличко, что лишь подогревает интерес к этому противостоянию.