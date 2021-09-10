Поскольку пандемия до сих пор не сбавляет обороты, дискуссию в рамках Ялтинской европейской стратегии (YES) в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука решили провести в новом формате — YES Brainstorming.

Мероприятие посетили как первые лица Украины, так и представители многих стран, такие как экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд.

Участие в дискуссии также приняли много друзей нашего государства из других стран мира.

Факты ICTV рассказывают о самых важных темах, которые поднимали в первый дискуссионный день YES Brainstorming.

Объединиться по-настоящему

Открыл дискуссию украинский предприниматель и меценат Виктор Пинчук. Он рассказал, что главная тема конференции — подготовка к предстоящим катастрофам.

Covid-19 стал вызовом для всего мира и застал его врасплох. Поэтому сейчас нужно готовиться к новым вызовам.

— Мы прошли Covid-19, но не находимся ли мы во времени, которое предшествует катастрофе похуже? Технологические сбои, климатические изменения, пандемии. Возможно, война. Covid является смертоносной угрозой, но, возможно, это только первая стадия того, что на нас надвигается. Мы сможем преодолеть их, только если человечество будет сотрудничать, — заявил Пинчук.

Первым в дискуссии принял участие президент Украины Владимир Зеленский, который рассказал, что пандемия не только показала, что мир может объединиться перед новой угрозой, но в то же время большинство стран будут бороться именно за свое выживание в критической ситуации.

Глава государства считает, что новые вызовы, в том числе инфекции, будут появляться каждый год. И, если мы увидим действительно большую катастрофу, то объединение может стать лишь хорошей басней.

— Covid наконец-то сказал то, что думают, но стесняются сказать политики-дипломаты. Вот на самом деле ваше место. И у маленьких стран очень маленькие шансы выжить, если на планете начнутся действительно большие проблемы. Далеко не факт, что тебе помогут. Не факт, что тебя спасут. Все страны не равны. И Covid показал это, — заявил президент.

Но не только пандемия стала той темой, на которой решил сосредоточить внимание президент. Зеленский считает, что Украина уже давно готова к членству в НАТО и прекрасно демонстрирует свой профессионализм не только в войне против России, но и в Афганистане.

— Наша армия — одна из самых мощных в мире. Когда говорят о реформах в армии или в оборонном секторе, мол, поэтому Украина не вступила в НАТО, то мне кажется, что это не до конца откровенное мнение, — сказал президент.

Конечно, большим вызовом для Украины остается война на востоке страны. Зеленский даже не исключает того, что новым вызовом для Украины будет полномасштабная война против России.

Даже сегодня существует реальная угроза. Но президент надеется, что войну удастся завершить во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках нормандского формата.

Однако этот разговор должен быть более предметным, чем на переговорах в конце 2019 года.

— Мы должны предметно поговорить о деоккупации нашей страны. Потому что фразами, запугиванием, угрозами ничего не добьемся… Если она (встреча. — Ред.) будет, то будет возвращение какого-то количества людей. Я не верю, что (будет обмен удерживаемыми лицами. — Ред.) всех на всех. Все, о чем мы договариваемся, Россия никогда этого не делает на 100%, — рассказал о своих ожиданиях президент.

Международные вызовы

Сегодня в мире существует немало вызовов, касающихся как деятельности человечества в целом, так и отдельных государств. Например, проблема запуска Северного потока-2, строительство которого завершили 10 сентября.

Но об угрозах и противостоянии российскому геополитическому проекту подробнее поговорят 11 сентября.

Сегодня в центре внимания оказался Афганистан, а точнее, его захват Талибаном после того, как Соединенные Штаты заявили о выводе своих войск.

Проблема не столько во внутренней ситуации в стране, но и в сигнале для всего Ближнего Востока.

— Я очень обеспокоен действиями нынешней администрации США. Некоторые считают, что это образцовый вывод войск, но по моему мнению, то, что было сделано — это отражение мыслей избирателей Байдена… Мне кажется, нас много что должно беспокоить на Ближнем Востоке, ведь Иран сделал свои выводы, в частности по ядерной сделке. Ситуация в Афганистане — стратегический вакуум, который могут почувствовать и наши друзья, — заявил в ходе дискуссии экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Впрочем, не все против такого решения США. Говорили даже о том, что Талибан уже давно был в шаге от захвата власти, просто сейчас выпала хорошая возможность.

— Я поддерживаю вывод войск из Афганистана. Считаю это правильным решением… Разведка сделала очень базовую ошибку в оценке афганской армии, институтов страны, — сказал профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан.

Проблема Афганистана поднимает другой вопрос: как мы оцениваем последствия наших решений. Например, как мы относимся к искусственному интеллекту? Представляет ли он настоящую угрозу для нас?

Или как строительство того или иного завода повлияет на окружающую среду не через год-два, а через 50-100 лет?

Мы должны готовиться к проблемам до того, как они возникнут, а не хвататься за голову после их наступления. И сегодня мы имеем замечательный пример пренебрежения проблемами — и это не Афганистан.

Предотвратить климатическую катастрофу

Проблема, которую сегодня должно предотвратить человечество — глобальное потепление. Сейчас многим оно кажется несколько переоцененным, но участники Ялтинской европейской стратегии считают иначе.

Ведущий CNN Фарид Закария перед открытием дискуссии вспомнил Сирию. Да, в этой стране было много причин для начала войны, но нельзя забывать, что одной из них стало изменение климатических условий, которое привело к проблемам с обеспечением продуктами.

Если климат будет меняться в масштабах целой планеты, то ее часть может стать непригодной для жизни. А это, в свою очередь, приведет к новым конфликтам.

— Изменение климата — симптом совсем других процессов в обществе. Использование энергии растет на протяжении тысячелетий, но сейчас — на 2,5% в год. Но это измеритель нашей власти над планетой… Баланс власти между нами и планетой существенно меняется, — объясняет директор Small World Consulting Майк Бернерс-Ли.

Участники дискуссии сходятся на том, что нам нужно не просто менять способы производства энергии, а одновременно не наращивать ее потребление. Чтобы не произошло такого, что у нас всегда будет оставаться определенный процент классической и новой выработки энергии.

— Водород очень важен при переходе на новые источники энергии. Но сейчас около 30-40% потерь. Современная цивилизация стоит на пластике, цементе, стали и аммиачных удобрениях. Мы не очень быстро движемся путем декарбонизации. Замечательно, что люди в это инвестируют, но это небольшие эксперименты. Но мы могли бы ожидать больших изменений от предпринимателей, если бы инвестировали в такие исследования, — считает историк Рутгер Брегман.

Завершение первого дня YES Brainstorming показало: нам следует думать на десятки лет вперед и работать очень быстро.

Объединяться должны не только государства и политики, но и каждый из нас. Только когда все будут приобщаться к большим инициативам, мы сможем преодолеть будущие кризисы.

На примере Covid-19 мы увидели, что это возможно. Стоит не забывать этот урок, который точно поможет нам в ближайшие годы.

Фото: Фонд Виктора Пинчука, Офис президента