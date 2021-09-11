Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что вопрос прекращения огня и урегулирования конфликта на востоке страны следует внести к рассмотрению на встрече в Нормандском формате.

Об этом он заявил во время форума YES Brainstorming, который проходит в Киеве 11 сентября. По его словам, Украина также хочет вынести на переговоры вопрос о запуске российского газопровода Северный поток-2.

— Мы считаем абсолютно логичным добавить к таким важным вопросам как прекращение огня, общее урегулирования конфликта. Я считаю, что продолжение транзита газа — серьезный предохранитель масштабной агрессии РФ против Украины, — заявил Ермак.

Глава Офиса президента призвал международное сообщество поддержать Украину, которая стремится внести вопрос Северного потока-2 для рассмотрения во время встречи в Нормандском формате.

Нормандский формат — встречи в четырехстороннем формате, где обсуждают вопрос о вооруженной агрессии России против Украины.

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что хочет провести еще одну встречу до того, как уйдет со своего поста. Она намерена собрать четырех президентов (Украины, Германии, Франции, России) и обсудить ситуацию на Донбассе.