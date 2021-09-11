Уменьшение транзита газа через Украину может навредить свойствам топлива — Витренко

Снижение давления российским газовым монополистом ОАО Газпром в трубах украинской газотранспортной системы может привести к техническим неисправностям газопровода Украины.

Такое мнение в кулуарах саммита YES выразил глава правления украинского предприятия Юрий Витренко.

По его словам, снижение объемов транзита через Украину в случае запуска Северного потока–2 приведет к изменениям физико-химических свойств газа. Это, в свою очередь, будет вызывать вопросы у конечных потребителей на западной границе Украины.

— Если Газпром ничего не будет прокачивать через украинскую ГТС – то нам даже проще: не будет никаких обязательств перед ними. Но если россияне будут давать какие-то небольшие объемы, либо очень сильно их варьировать – возникнут проблемы, — сказал глава Нафтогаза.

Витренко также отметил, что в таком случае европейские операторы смогут обвинить Украину в нарушении условий контракта по свойствам газа, что поставит под вопрос ее надежность, как страны-транзитера.

Чиновник также добавил, что в условиях транзитного контракта содержатся положения, которые, могут защитить Киев в случае разбирательств в международных арбитражах.

Фото: пресс-служба Минэнерго