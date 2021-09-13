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Факты / Украина / Политика
Юлія Захарченко |

Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО — Зеленский

володимир зеленський

Президент США Джо Байден поддержал стремление Украины стать членом НАТО. По его словам, Украина должна быть в составе Североатлантического альянса.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из американских изданий.

— Он сказал: я думаю, что вы должны быть там (в составе НАТО, — Ред.), однако это зависит не только от меня, — процитировал украинский президент американского лидера.

Встреча Зеленского и Байдена состоялась 1 сентября на территории Вашингтона в США. Президент Украины находился в Америке с официальным визитом с 31 августа до 2 сентября.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, впервые визит двух президентом был таким комплексным и результативным. Во время встречи правительство США в который раз поддержало Украину в борьбе с вооруженной агрессией Российской Федерации.

По словам Кулебы, это означает активное привлечение Вашингтона к мирному урегулированию конфликта на востоке украинского государства и укреплению обороноспособности. Глава МИД уверен, что это станет началом нового качественного этапа в отношениях Украины и Америки.

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Источник: CNN

Фото: Офис президента

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