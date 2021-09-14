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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

Ляшко не ответил, кто будет контролировать процент вакцинированных во время локдауна

Віктор Ляшко

Кабинет министров утвердил новые карантинные правила, согласно которым, некоторые заведения во время локдауна смогут работать без ограничений при условии вакцинации 80% работников.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на телеканале Факты ICTV ушел от прямого ответа на вопрос о том, кто будет контролировать процент вакцинированных во время локдауна.

— Во-первых, надо все-таки прививать культуру сознания и самоконтроля. Во-вторых, у нас есть контролирующие органы, которые могут это проверять.

Глава Минздрава отметил, что такая норма появляется не впервые. Сейчас закон О защите населения от инфекционных болезней предусматривает так называемый декретированный контингент. Это когда к работе в определенных сферах допускаются только вакцинированы люди или те, кто прошли медицинские осмотры.

— Есть Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Национальная полиция. Эти механизмы отрабатывают, если будет выявлен случай нарушений, будут жесткие административные вещи.

13 сентября Кабинет министров внес изменения в постановление, устанавливающее карантинные правила. Они вступят в силу через семь дней с момента опубликования.

Обновленные правила предусматривают Covid-сертификаты двух типов — желтые и зеленые, в которых будет указана информация о вакцинации, выздоровлении от коронавируса или отрицательном результате теста (действует 72 ч).

Данные о первой прививке будут вносить в желтый сертификат, о второй — в зеленый.

В случае введения желтого уровня карантина, учебные заведения смогут работать при наличии у 80% работников желтого или зеленого Covid-сертификатов.

Спортивные залы, бассейны, кинотеатры и другие культурные учреждения будут функционировать без ограничений желтого уровня, если все посетители и минимум 80% персонала будут иметь желтый или зеленый Covid-сертификат.

Подробнее о новых карантинных правилах в Украине читайте в материале.

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