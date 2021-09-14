Кабинет министров утвердил новые карантинные правила, согласно которым, некоторые заведения во время локдауна смогут работать без ограничений при условии вакцинации 80% работников.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире программы Свобода слова на телеканале Факты ICTV ушел от прямого ответа на вопрос о том, кто будет контролировать процент вакцинированных во время локдауна.

— Во-первых, надо все-таки прививать культуру сознания и самоконтроля. Во-вторых, у нас есть контролирующие органы, которые могут это проверять.

Глава Минздрава отметил, что такая норма появляется не впервые. Сейчас закон О защите населения от инфекционных болезней предусматривает так называемый декретированный контингент. Это когда к работе в определенных сферах допускаются только вакцинированы люди или те, кто прошли медицинские осмотры.

— Есть Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей и Национальная полиция. Эти механизмы отрабатывают, если будет выявлен случай нарушений, будут жесткие административные вещи.

13 сентября Кабинет министров внес изменения в постановление, устанавливающее карантинные правила. Они вступят в силу через семь дней с момента опубликования.

Обновленные правила предусматривают Covid-сертификаты двух типов — желтые и зеленые, в которых будет указана информация о вакцинации, выздоровлении от коронавируса или отрицательном результате теста (действует 72 ч).

Данные о первой прививке будут вносить в желтый сертификат, о второй — в зеленый.

В случае введения желтого уровня карантина, учебные заведения смогут работать при наличии у 80% работников желтого или зеленого Covid-сертификатов.

Спортивные залы, бассейны, кинотеатры и другие культурные учреждения будут функционировать без ограничений желтого уровня, если все посетители и минимум 80% персонала будут иметь желтый или зеленый Covid-сертификат.

Подробнее о новых карантинных правилах в Украине читайте в материале.