Президент Украины Владимир Зеленский во время интервью американскому телеканалу CNN сказал, что сравнивать Украину с Афганистаном некорректно.

Об этом Зеленский заявил, отвечая на вопрос ведущего Фарида Закарии о том, не боится ли Украина потерять поддержку США, как и Кабул.

Журналист также напомнил высказывание секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева о том, что “страна идет к распаду, а Белый дом в определенный момент и не вспомнит о своих киевских сторонниках”, а статус основного союзника США вне НАТО не поможет.

По словам украинского президента, невозможно сравнивать Украину и Афганистан, поскольку Украина не зависит от Америки так сильно.

— Я не думаю, что мы можем сравнивать это — Украину и Афганистан. Украина не так зависима от США, как был Афганистан, — сказал Зеленский.

Зеленский также напомнил, что Украина смогла отстоять свою государственность в 2014 году, несмотря на колоссальное неравенство сил с российской армией на тот момент и отсутствие внешней поддержки.

В этом же интервью глава государства рассказал, что президент США Джо Байден полностью поддерживает стремление Украины стать членом НАТО.