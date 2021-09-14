Разумков объяснил, почему закон о деолигархизации передали Венецианской комиссии

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков объяснил, почему закон о деолигархизации передали на рассмотрение Венецианской комиссии. В эфире Свободы слова на ICTV он отметил, что правила одни для всех.

— В течение последних двух лет мы шесть раз от Верховной Рады посылали запросы в Венецианскую комиссию. Сейчас с соответствующей просьбой обратились четыре оппозиционные фракции, представленные в парламенте, и уполномоченный по правам человека Людмила Денисова. Не учитывать позицию всех оппозиционных фракций я не мог, — отметил он.

Кроме того, Дмитрий Разумков напомнил, что регламент Верховной Рады не запрещает депутатам рассматривать законопроект даже если он находится на рассмотрении в Венецианской комиссии.

Поэтому, по мнению председателя Верховной Рады, выводы Венецианской комиссии должны только подтвердить, что народные депутаты все делают правильно.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №5599 об олигархах в первом чтении 1 июля. Его поддержали 275 народных депутатов: представители фракций Слуга народа, Возрождения и частично депутаты от группы За будущее.

На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты. В парламентском комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовали доработать документ, аргументируя это тем, что его принятие в действующей редакции противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

Согласно положениям законопроекта, решение о внесении того или иного лица в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). А они, соответственно, будут утверждаться указами президента Украины.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. По ее словам, результаты проведенного анализа показали несоответствие положений документа конституционным нормам, кроме того, закон нарушает права и свободы человека.

В связи с этим она написала открытое письмо председателю Верховной Рады Дмитрия Разумкова.

10 сентября он направил законопроект О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов) для экспертного заключения Венецианской комиссии.