Разумков прокомментировал информацию о своем возможном отстранении от должности

Спикер парламента Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о своем возможном отстранении с должности. В эфире Свободы слова на ICTV он объяснил, что отозвать его может только Верховная Рада.

— Отозвать с должности меня может только Верховная Рада Украины. Для этого есть специальная процедура. По состоянию на сегодня она не запущена, никто из народных депутатов не обращался с таким предложением. Я понимаю, что принципиальные позиции не всегда всем нравятся. Но я такой, как есть, и меняться тоже не буду, — отметил он.

Между тем в Кабинете министров могут заменить трех-четырех министров. Активные переговоры с потенциальными кандидатами на их должности начали проводить еще полтора месяца назад.

Об этом сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия. Он не назвал фамилии министров, которых могут заменить. Но нардеп опроверг информацию о возможном увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.