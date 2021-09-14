В 2021 году запланировано поступление от приватизации в бюджет 12 млрд грн. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время пресс-конференции.

— В этом году началась большая открытая приватизация. Готовится к продаже ряд объектов. Мы ожидали продать 12 объектов, — объяснил премьер-министр.

Как отметил Шмыгаль, по объективным причинам шесть теплоэлектроцентралей переданы от Фонда госимущества в управление НАК Нафтогаза для того, чтобы подготовиться и пройти отопительный сезон.

— Когда работа и вопросы задолженности будут улажены на тех предприятиях, соответственно приватизацию продлят. Но уже не в этом году, — отметил министр.

Также Шмыгаль сообщил, что в ноябре состоится конкурс касательно объединенной горно-химической компании.

— Это будет один из крупнейших объектов большой приватизации 2021 года. Его начальная цена 3,7 млрд грн, — отметил глава правительства.

По словам Шмыгаля, в этом году в правительстве запланировано поступление от приватизации в бюджете 12 млрд грн.

Отметим, что в начале февраля 2021 года Верховная Рада разблокировала большую приватизацию в Украине, приняв закон №4543.

Ранее Фонд госимущества отложил приватизацию шести облэнерго, которые находятся в собственности государства, и Одесского припортового завода. Сначала эти объекты планировали продать во втором полугодии 2021-го, но теперь дату запланировали на первое полугодие 2022 года.

Кроме того, в Украине есть список предприятий, не подлежащих приватизации. Сейчас в перечне 650 гособъектов. Среди них Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом, Нафтогаз Украины.

Подробнее о том, какие объекты хотят продать, а какие не подлежат приватизации, читайте в материале Фактов ICTV.