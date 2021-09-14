Кабинет министров назначил нового руководителя Укравтодора (Государственного агентства автомобильных дорог Украины). Им стал Евгений Кузькин.

Текст соответствующего распоряжения от 13 сентября появился на Правительственном портале.

До этого Кузькин занимал должность первого заместителя предыдущего руководителя Укравтодора – Александра Кубракова, а также исполнял обязанности главы ведомства (после назначения Кубракова министром инфраструктуры).

Согласно распоряжению правительства, Кузькин будет возглавлять Укравтодор до 19 мая 2022 года.

Что известно о новом руководителе?

Евгений Кузькин – доктор экономических наук, заслуженный экономист Украины.

19 мая 2021 года ему исполнилось 65 лет. Ранее это был предельный возраст для пребывания на госслужбе. Однако недавно Верховная Рада внесла изменения в законодательство, отменив эти ограничения.

Таким образом, Кабмин сначала отдельным распоряжением оставил Кузькина на госслужбе еще на год (до 19 мая 2022 года), а впоследствии назначил его главой Укравтодора на этот же срок.

Евгений Кузькин окончил Харьковский инженерно-экономический институт (в 1981 году) и Харьковский региональный институт госуправления (в 2002 году).

В государственных органах он работает уже более 30 лет: в частности, на руководящих должностях в Финансовом управлении Харьковской ОГА, в Государственной налоговой инспекции в Харьковской области, в Министерстве финансов.

А в 2010-2011 годах Кузькин был заместителем министра финансов Украины.

В июне прошлого года его назначили первым заместителем главы Укравтодора.

Согласно декларации за 2020 год, Евгений Кузькин получил 680 574 грн зарплаты в Укравтодоре, 30 тыс. грн зарплаты в Государственной экологической академии последипломного образования и управления и более 149 тыс. грн пенсии.

Жена нового главы Укравтодора – Татьяна Иванова задекларировала более 46 тыс. грн пенсионных выплат, а также почти 923 тыс. грн дохода от предпринимательской деятельности.

Кроме того, в собственности жены Кузькина есть квартира в Киеве площадью 115 кв. м, а также два жилых дома в Харькове (площадью 74 кв. м и 68 кв. м).

Согласно декларации, ни у Кузькина, ни у его жены нет автомобилей.

Источник: Правительственный портал, Укравтодор, Единый государственный реестр деклараций

Фото: Укравтодор