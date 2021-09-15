Списки олигархов должна составлять независимая комиссия при НАПК — Разумков

Списки олигархов в случае принятия закона о деолигархизации должна составлять независимая комиссия. Создать ее нужно при Нацагентстве по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, отметив, что определять, кто именно относится к олигархам, должна максимально независимая структура.

— Я считаю, что решать, кто является олигархом, должна независимая комиссия, избранная на конкурсной основе, работающая на общественных началах. Тогда не будет такой большой нагрузки, ведь объективно отнести к категории олигархов у нас можно не так много людей в стране. А у СНБО вообще нет функций признания того или иного человека кем-либо, — отметил он.

Также Дмитрий Разумков напомнил: то, что законопроект о деолигархизации находится на рассмотрении Венецианской комиссии, не является препятствием для его рассмотрения во втором чтении в парламенте.

Верховная Рада Украины приняла законопроект №5599 об олигархах в первом чтении 1 июля. Его поддержали 275 народных депутатов: представители фракций Слуга народа, Возрождение и частично депутаты от группы За будущее.

На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты. В парламентском комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовали доработать документ, аргументируя это тем, что его принятие в действующей редакции противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

Согласно положениям законопроекта, решение о внесении того или иного лица в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). А они, соответственно, будут утверждаться указами президента Украины.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. По ее словам, результаты проведенного анализа показали несоответствие положений документа конституционным нормам, кроме того, закон нарушает права и свободы человека.

В связи с этим она написала открытое письмо председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

10 сентября он направил законопроект О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов), Венецианской комиссии для экспертного заключения.