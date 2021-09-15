В бюджете-2022 заложен рекордный рост ВВП — Шмыгаль

В проекте государственного бюджета на 2022 год заложено уменьшение дефицита до 3,5% и рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП — около 4%.

Об этом заявил на заседании Кабмина премьер-министр Денис Шмыгаль, представляя проект главной сметы страны.

— Бюджет на 2022 год не только сбалансированный и реалистичный — это бюджет модернизации страны, восстановления экономики. Ключевыми приоритетами остались медицина, образование, армия, инфраструктура, социальные программы, диджитализация, поддержка предпринимателей, — подчеркнул глава правительства.

Среди основных макропараметров — уменьшение дефицита бюджета до 3,5%, уменьшение государственного долга, рост зарплат, стабильный курс гривны, снижение инфляции, рекордный за последние 10 лет уровень роста ВВП — как результат реформ.

На медицину, по словам Шмыгаля, предусмотрено 193 млрд грн, что на 31 млрд больше, чем в этом году. Благодаря этому в 2022 году минимальная зарплата врача увеличится до 20 тыс. грн, а средняя — до 22,5 тысяч.

На образование предусмотрено 190 млрд грн. Это на 21 млрд больше, чем в этом, что обеспечит повышение зарплат учителям и стипендий студентам.

А бюджет Пенсионного фонда увеличен на 31 млрд грн — до 531 млрд грн. Дополнительно, на индексацию всех пенсий с 1 марта, предусмотрено 28,2 млрд.

Доплаты военным пенсионерам — 10,6 млрд грн, перерасчет пенсий чернобыльцам — 2,5 млрд грн.

Еще одна важная статья — 5,95% ВВП направлено на сектор безопасности и обороны.

— Мы увеличиваем денежное обеспечение наших военных на 7,7 млрд грн, а также выделяем рекордные средства на программу развития вооружения и военной техники. 5,5 млрд грн предлагаем выделить для обеспечения жильем участников АТО/OOC со статусом внутренне перемещенных лиц, — сказал Шмыгаль.

В комитете парламента по вопросам бюджета прогнозируют, что проект бюджета представят в сессионном зале 21 сентября. Рада должна рассмотреть и принять документ до 20 октября.