Депутаты заслушают экс-главу ГУР по делу о вагнеровцах в закрытом режиме

Бывший начальник Главного управления разведки Министерства обороны Василий Бурба будет давать показания по делу о срыве спецоперации по задержанию бойцов ЧВК Вагнер 20 сентября.

Об этом рассказала депутат фракции Слуга народа, глава временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины Марьяна Безуглая.

— Заседание состоится в понедельник, 20 сентября, в 9.00. Бурба будет заслушан в режимном помещении с усиленными мерами безопасности. Заседание пройдет в закрытом режиме, — сообщила Безуглая.

Она также добавила, что в понедельник ВСК планирует заслушать дополнительных свидетелей по делу ЧВК Вагнера, обработать материалы и обсудить с правоохранительными органами нынешний статус расследования и перспективы начала уголовных производств.

После этого начнется разработка порядка подготовки отчета ВСК, согласование промежуточного вывода и плана рассмотрения вопросов об Иловайской трагедии.

Кроме того, будет рассмотрено сотрудничество должностных лиц, в том числе главы Оппозиционной платформы — За жизнь Виктора Медведчука, с Российской Федерацией.