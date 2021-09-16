Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прервал брифинг из-за звонка президента Украины Владимира Зеленского.

Глава МИД успел доложить о разговоре с новым председателем Генеральной ассамблеи ООН Абдуллой Шахидом и только начал говорить о развитии региональных альянсов, остановился, отметив:

– Мне тут президент звонит, можно на паузу поставить трансляцию? – сказал Дмитрий Кулеба, после чего сигнал оборвался.

Через три минуты брифинг главы МИД возобновился.

– Прошу прощения, но было несколько рабочих вопросов, которые надо было обсудить, – отметил министр.

Сразу после этого Дмитрий Кулеба продолжил докладывать с того места, где остановился.

В частности, сосредоточился на вопросе развития Люблинского треугольника (платформа для политического, экономического, культурного и социального сотрудничества между Литвой, Польшей и Украиной, – Ред.) и недавней встрече премьер-министра Дениса Шмыгаля с его польским коллегой Матеушем Моравецким.

14 сентября в Нью-Йорке стартовала двухнедельная 76-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.

Общие дебаты начнутся во вторник 21 сентября и продлятся до понедельника 27 сентября.

В этот же день исполнять полномочия председателя Генассамблеи ООН начал Абдулла Шахид, который до этого возглавлял министерство иностранных дел Мальдив.

В повестку дня 76-й сессии внесено и рассмотрение вопроса о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

Поэтому ее посетить намерен и президент Украины Владимир Зеленский.