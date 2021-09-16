Ситуация с привлечением жителей временно оккупированных территорий Украины к выборам в Госдуму РФ является нарушением международного права. Поэтому Киев будет фиксировать этот процесс, чтобы потом привлечь Россию к ответственности.

Об этом сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Россия не случайно отказалась продлевать мандат двух миссий ОБСЕ, которые работали в пунктах пропуска на российско-украинской границе, пока не подконтрольных Украине.

– Отсутствие этих миссий способствует усилиям России по организации избирательных каруселей, подвозке избирателей для создания эффекта волеизъявления людей. Но еще раз подчеркну, что, согласно международному праву, единственный статус, которым владеет РФ в Крыму и в отдельных районах Луганской и Донецкой областей, – это государство-оккупант. И то, что она делает, организуя там свои национальные выборы, является нарушением международного права, — объяснил Кулеба.

Министр уточнил, что Киев будет реагировать на так называемые выборы по отработанной схеме: фиксировать нарушения и обращаться к международным партнерам.

– Я понимаю, что мы эти выборы не отменим, и россияне сейчас сделают то, что считают нужным, поскольку они контролируют эту территорию. Но всему приходит свой конец, и я убежден, что российской оккупации конец тоже придет, — отметил Кулеба.

Глава МИД добавил, что после деоккупации украинских территорий России придется отвечать за все зафиксированные правонарушения.

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Выборы депутатов Государственной думы РФ VIII созыва должны состояться в единый день голосования – 19 сентября 2021 года.

Российские власти планируют провести их также на территории оккупированного Крыма и города Севастополя. Кроме того, в РФ хотят привлечь к голосованию граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и принудительно получивших российские паспорта.

8 сентября Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу с призывом не признавать выборы в Государственную думу России, которые будут проводить на оккупированных территориях Украины. Нардепы призвали международное сообщество ввести санкции в отношении причастных к нарушениям лиц.