Европейский парламент утвердил доклад о дальнейших политических отношениях между Евросоюзом и Россией. В нем упоминается и Украина.

О деталях доклада сообщил сегодня на онлайн-брифинге министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

– Пока я проводил этот брифинг и отвечал на вопросы, появилась позитивная новость: были опубликованы результаты голосования за доклад Европейского парламента о будущем отношений Европейского союза с Российской Федерацией, — рассказал он.

Кулеба отметил, что Украина приветствует решение Европарламента и оценивает документ положительно.

По словам главы МИД, одним из ключевых пунктов доклада является невозможность возврата к нормальным отношениям с Россией, пока Москва не прекратит агрессивную политику, в том числе и в отношении Украины.

– Одним из главных подходов, который определил Европейский парламент касательно отношений с РФ, является невозможность возвращения к нормальному сотрудничеству – то, что называется business as usual, пока Россия не прекратит агрессивную политику и гибридную войну против Евросоюза, стран Восточного партнерства, к которому принадлежит и Украина. А территориальная целостность Украины, Молдовы и Грузии не будет восстановлена в пределах международно признанных границ, — подчеркнул Кулеба.

В этом докладе Европарламент рекомендовал Евросоюзу готовиться к дальнейшему расширению санкций против России. Как уточнил Кулеба, в этом контексте упоминается и деятельность РФ, связанная с запуском газопровода Северный поток-2.

Не остались без внимания Европарламента и недавние аресты в оккупированном Крыму.

– Для нас особенно важно, что Европарламент услышал Украину и не оставил незамеченными недавние грубые аресты оккупационной власти в Крыму – Наримана Джеляля и четырех других крымскотатарских лидеров. Они упомянуты в этом докладе Европарламента, — заявил Кулеба.

Кроме того, в докладе Европарламент поддержал Крымскую платформу.

О чем говорится в тексте доклада?

Согласно сообщению на сайте Европарламента, доклад был одобрен 494 голосами (103 евродепутата высказались против, а 72 воздержались).

Докладчиком был литовский политик Андрюс Кубилюс.

Оценивая состояние отношений между ЕС и Россией, Европейский парламент отметил, что различает русский народ и режим президента РФ Владимира Путина. Последний, согласно докладу, является застойной авторитарной клептократией во главе с пожизненным президентом, окруженным кругом олигархов.

В то же время депутаты Европарламента отмечают, что демократическое будущее для России возможно. Для этого рекомендуется принять стратегию ЕС со стимулами для укрепления демократических тенденций в РФ.

В докладе отмечается, что Евросоюз должен укрепить отношения с США и другими единомышленниками, чтобы уравновесить усилия России и Китая по ослаблению демократии во всем мире.

Также отмечается, что Евросоюз должен при необходимости вводить санкции против России, противодействовать незаконным финансовым потокам и поддерживать правозащитников.

Отдельно в докладе говорится о поддержке соседних с Россией стран – в том числе Украины.

– Что касается агрессии и влияния России на восточных соседей Евросоюза, ЕС должен продолжать поддерживать страны так называемого Восточного партнерства, такие как Украина и Грузия, и продвигать европейские реформы и основные свободы в регионе, — подчеркнули в Европарламенте.

В тексте доклада говорится, что Евросоюзу необходимо сократить свою зависимость от российского газа, нефти и другого сырья, по крайней мере пока Владимир Путин находится у власти. Для этого планируется развивать европейский зеленый курс (курс на зеленую энергетику).

Депутаты Европарламента призывают Евросоюз наращивать потенциал по выявлению и пресечению незаконных финансовых потоков из России, а также по выявлению ресурсов и финансовых активов, связанных с режимом Путина и российскими олигархами.

Кроме того, Европарламент призвал не признавать выборы в Госдуму РФ, которые запланированы на сентябрь этого года, если они пройдут с нарушением демократических принципов и международного права.