Зеленский созывает заседание СНБО на 17 сентября

По поручению президента Владимира Зеленского секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов организует проведение заседания СНБО в пятницу, 17 сентября.

Заседание начнется в 17.00 в Киеве, все члены СНБО проинформированы о времени и месте проведения.

Какие вопросы будут рассматривать, пока неизвестно. Повестки дня заседания еще нет.

Но, по данным СМИ, СНБО может утвердить новые санкции.

8 сентября Кабмин подготовил новый санкционный список из 30 россиян и компаний страны-агрессора и подал его на рассмотрение СНБО.

В нем 24 юридических и шесть физических лиц РФ, причастных к незаконному строительству Керченского моста и разрушению парков и объектов культурного наследия Севастополя в оккупированном Крыму.

Санкции в отношении них предлагается наложить на пять лет.