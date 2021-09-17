30 лет назад, 17 сентября 1991 года, в Украине был создан Кабинет министров Украины — высший коллегиальный орган.
Правовыми предшественниками Кабмина независимой Украины до 1991 года были Совет министров УССР и Совет народных комиссаров УССР.
С тех пор правительство пережило немало событий и изменений, его возглавляли десятки премьер-министров. По этому случаю Факты ICTV предлагают проверить свои знания о деятельности Кабинета министров и пройти тест.
Интересные факты о Кабинете министров Украины
- Здание Кабинета министров Украины расположено на ул. Грушевского, 12/2 и является крупнейшим административным зданием Киева.
- За время независимости в Украине сменилось 20 премьер-министров.
- Премьер-министр назначается на должность Верховной Радой по представлению президента.
- Первым премьер-министром был Витольд Фокин.
- Заседание правительства считается правомерным, если на нем присутствует большинство должностного состава.
- В Украине действует 20 министерств, которым подчинены 49 центральных органов государственной власти.
- В здании Кабмина расположен Музей истории правительств Украины, который рассказывает о деятельности всех правительств государства.