30 лет назад, 17 сентября 1991 года, в Украине был создан Кабинет министров Украины — высший коллегиальный орган.

Правовыми предшественниками Кабмина независимой Украины до 1991 года были Совет министров УССР и Совет народных комиссаров УССР.

С тех пор правительство пережило немало событий и изменений, его возглавляли десятки премьер-министров. По этому случаю Факты ICTV предлагают проверить свои знания о деятельности Кабинета министров и пройти тест.

Интересные факты о Кабинете министров Украины