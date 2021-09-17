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Факты / Украина / Политика
Людмила Богданова |

30 лет со дня создания правительства: интересные факты о Кабмине (тест)

30 лет со дня создания правительства: интересные факты о Кабмине (тест)

30 лет назад, 17 сентября 1991 года, в Украине был создан Кабинет министров Украины — высший коллегиальный орган.

Правовыми предшественниками Кабмина независимой Украины до 1991 года были Совет министров УССР и Совет народных комиссаров УССР.

С тех пор правительство пережило немало событий и изменений, его возглавляли десятки премьер-министров. По этому случаю Факты ICTV предлагают проверить свои знания о деятельности Кабинета министров и пройти тест.

Интересные факты о Кабинете министров Украины

  • Здание Кабинета министров Украины расположено на ул. Грушевского, 12/2 и является крупнейшим административным зданием Киева.
  • За время независимости в Украине сменилось 20 премьер-министров.
  • Премьер-министр назначается на должность Верховной Радой по представлению президента.
  • Первым премьер-министром был Витольд Фокин.
  • Заседание правительства считается правомерным, если на нем присутствует большинство должностного состава.
  • В Украине действует 20 министерств, которым подчинены 49 центральных органов государственной власти.
  • В здании Кабмина расположен Музей истории правительств Украины, который рассказывает о деятельности всех правительств государства.

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