Украине не нужно зацикливаться на Северном потоке-2, а смотреть в будущее — Госдеп

Украине не нужно зацикливаться на Северном потоке-2, а смотреть в будущее. В частности, интегрироваться в единое энергетическое пространство Европы.

Об этом заявил старший советник Государственного департамента США по вопросам энергетической безопасности Амос Хохштейн.

По его словам, для интеграции страна должна усилить развитие атомной и возобновляемой энергии. Хохштейн уверен, что интеграция Украины в единое энергетическое пространство Европы позволит сделать возобновляемую и ядерную энергию более дешевой.

— Нужно эффективно использовать залежи украинских энергетических месторождений, а не только говорить о Северном потоке-2 и газе из России. Почему не убрать это оружие? Почему не сказать, что российский газ не так уж и важен? — сказал Хохштейн.

Представитель Госдепа отметил, что Украине может изменить существующую корзину энергоресурсов отказом от угля и расширением источников возобновляемой и атомной энергии.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский создал рабочую группу по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины. Она будет заниматься наработкой предложений по Северному потоку-2.