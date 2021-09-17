Украине нужно повзрослеть: интервью Резникова о глобальных целях и частной жизни

Когда будет мир в Украине, что для этого нужно, сколько денег ему хватит на жизнь и какой самый большой гонорар предлагали — на эти и другие вопросы вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий и известный юрист Алексей Резников ответил в эксклюзивном интервью Утру в большом городе на ICTV.

Он сказал, что нет ответа — когда будет мир, но он точно будет — и не на основе капитуляции, а на основе победы.

Именно восстановление мира в Украине Резников назвал одной из главных целей, а еще — восстановление нормальных отношений между людьми и достижение нашим государством уровня лидеров цивилизованного мира.

А чтобы стать успешной, Украине, по мнению вице-премьера, надо повзрослеть:

— Прекратить ждать помощи от внешнего мира, начать работать самой на себя, повзрослеть.

Свою же работу в должности министра он оценил в восемь баллов по 10-балльной шкале:

— Это нескромно, но восемь.

Говоря о самом большом гонораре, который ему предлагали как юристу, Резников сказал, что это было $150 тыс., но он отказался, поскольку дело показалась аморальным.

Заверил, что живет скромно, и на жизнь ему вполне хватит 50 тыс. грн в месяц, а накопленных сбережений, если не работать, — примерно на 10 лет.