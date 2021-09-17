Жесткая критика РФ: Евросоюз подготовил резолюцию к саммиту в Киеве

На очередном саммите Украина-ЕС, который пройдет в Киеве 12 октября, Евросоюз планирует усилить критику агрессии России, поскольку боевые действия на Донбассе продолжают уносить жизни.

В проекте декларации по итогам саммита после встречи высших должностных лиц ЕС с президентом Владимиром Зеленским в Киеве говорится, что Евросоюз по-прежнему глубоко обеспокоен беспрецедентным крупномасштабным наращиванием военной мощи РФ вблизи границы с Украиной, а также в незаконно аннексированном Крыму.

– Мы настоятельно призываем Россию обеспечить большую прозрачность и достоверно объяснить развертывание вооруженных сил и техники в этих районах, – говорится в проекте, подготовленном 13 сентября.

В ЕС считают, что действия Кремля противоречат духу Минских соглашений и не способствуют мирному урегулированию конфликта.

При этом в проекте декларации используются более резкие формулировки в отношении роли России в войне, чем в выводах последнего саммита ЕС-Украина, который состоялся в 2020-ом.

– Мы осуждаем нарушения режима прекращения огня поддерживаемыми Россией вооруженными формированиями и призываем РФ полностью взять на себя ответственность в этом отношении, – отмечается в проекте декларации.

Источник: EUobserver