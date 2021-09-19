На этой неделе Кабинет министров подал в Верховную Раду законопроект о Государственном бюджете Украины на 2022 год. По мнению премьер-министра Дениса Шмыгаля, документ — реалистичный, сбалансированный, направленный на развитие и модернизацию Украины.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, приоритеты нашего государства можно увидеть на цифрах, а не сказках отдельных политиков.

Доходы бюджета запланированы на уровне 1 278 млрд грн (+162 млрд грн), расходы — 1466 млрд грн (+103 млрд грн). Дефицит бюджета уменьшится до 3,5% из запланированных в этом году 5,5%, а инфляция снизится до 6,2%. Госдолг уменьшится до 50,8% ВВП (в 2021 году этот показатель может достичь 56,9%).

Шмыгаль отметил, что в бюджете предусмотрено увеличение расходов на трансформацию сферы медицины, обороны и безопасности Украины, образования, инфраструктуры, социальных программ, повышение пенсий, поддержки бизнеса и развитие регионов.

В частности, в 2022 году средняя заработная плата врачей должна увеличиться втрое — до 22,5 тыс. грн. В начале 2019 года она составляла около 6,3 тыс. грн.

Более 15 млрд грн выделят на обеспечение жильем военнослужащих, более 30 млрд — на технику и вооружение, еще около 11 млрд выделят на повышение выплат.