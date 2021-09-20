Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Украина Происшествия Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина / Политика
Валентина Летяк |

319,4 млрд грн на безопасность и оборону: Зеленский ввел в действие решение СНБО

володимир зеленський

Предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 5,95% валового внутреннего продукта — это 319,437 млрд грн. Президент Владимир Зеленский указом №477 ввел в действие соответствующее решение СНБО от 17 сентября об увеличении оборонного бюджета.

Среди приоритетных направлений финансирования:

  • развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО;
  • выполнения Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы;
  • реализация социальных гарантий военнослужащим — повышение денежного довольствия и обеспечение жильем;
  • разработка, подготовка производства и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), боеприпасов и продуктов специальной химии;
  • развитие ВМС Вооруженных сил Украины;
  • совершенствование системы охраны и повышения уровня защиты государственной границы;
  • усиление территориальной обороны, совершенствование системы менеджмента;
  • реализация государственной политики в сфере кибербезопасности и т. д.

17 сентября состоялось очередное заседание СНБО, на котором рассмотрели ряд важных вопросов.

В частности, темами для обсуждения стали новые санкции, оборонные расходы в бюджете Украины на 2022 год, проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях и создание системы мониторинга олигархов.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка