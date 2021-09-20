319,4 млрд грн на безопасность и оборону: Зеленский ввел в действие решение СНБО

Предусмотреть в проекте госбюджета на 2022 на обеспечение национальной безопасности и обороны в объеме не менее 5,95% валового внутреннего продукта — это 319,437 млрд грн. Президент Владимир Зеленский указом №477 ввел в действие соответствующее решение СНБО от 17 сентября об увеличении оборонного бюджета.

Среди приоритетных направлений финансирования:

развитие сектора безопасности и обороны в соответствии со стандартами НАТО;

выполнения Национальной разведывательной программы на 2021-2025 годы;

реализация социальных гарантий военнослужащим — повышение денежного довольствия и обеспечение жильем;

разработка, подготовка производства и закупка современного высокоточного ракетного вооружения (ракетных систем и комплексов, в том числе крылатых ракет), боеприпасов и продуктов специальной химии;

развитие ВМС Вооруженных сил Украины;

совершенствование системы охраны и повышения уровня защиты государственной границы;

усиление территориальной обороны, совершенствование системы менеджмента;

реализация государственной политики в сфере кибербезопасности и т. д.

17 сентября состоялось очередное заседание СНБО, на котором рассмотрели ряд важных вопросов.

В частности, темами для обсуждения стали новые санкции, оборонные расходы в бюджете Украины на 2022 год, проведение выборов в Госдуму России на оккупированных территориях и создание системы мониторинга олигархов.