Госбюджет и закон о БЭБ: что нардепы планируют рассмотреть на этой неделе в Раде

Верховная Рада Украины уже во вторник, 21 сентября, должна рассмотреть законопроект о государственном бюджете на 2022 год.

Об этом сообщил сегодня на согласительном совете фракций спикер парламента Дмитрий Разумков.

– У нас во вторник планируется к рассмотрению закон о государственном бюджете Украины. Надо отдать должное, Кабинет министров вовремя, в соответствии с действующим законодательством, 15 сентября внес этот законопроект в Верховную Раду. Комитет его обрабатывает, и мы сможем в сроки рассмотреть этот вопрос, — отметил Разумков.

Он выразил надежду, что бюджетной ночи в этом году не будет, и главный финансовый документ страны примут вовремя.

Разумков уточнил, что на вторник также запланировано рассмотрение блока социальных законопроектов.

Кроме того, на этой неделе в Раде хотят рассмотреть законопроект №3959 – О внесении изменений в административное и уголовное законодательство по внедрению деятельности Бюро экономической безопасности Украины (БЭБ).

Также в планах нардепов – рассмотрение проекта закона №4533 о конституционной процедуре. По словам Разумкова, к этому документу внесено большое количество поправок, которые должен оптимизировать профильный комитет.

В то же время заместители главы ВР Руслан Стефанчук и Елена Кондратюк предложили, чтобы на этой неделе парламент отреагировал на незаконные выборы в Госдуму России на оккупированных территориях Крыма и Донбасса с привлечением украинских граждан.

– Состоялись выборы в Госдуму РФ. Я бы очень просил, чтобы одним из вопросов, которые будут рассмотрены Верховной Радой на предстоящей неделе, — была все же реакция парламента Украины на то, что проходили выборы в оккупированном украинском Крыму, на то, что привлекались к выборам украинские граждане, которых незаконным способом доставляли для голосования, — подчеркнул Стефанчук.

Что известно о госбюджете-2022

Кабинет министров на своем заседании 15 сентября одобрил законопроект о государственном бюджете Украины на 2022 год. Впервые этот документ был разработан на основе трехлетней бюджетной декларации (утвержденной на 2022-2024 годы).

Среди приоритетных сфер финансирования в Кабмине определили: здравоохранение, образование, поддержку ветеранов, усиление обороноспособности и безопасности государства, развитие инфраструктуры, цифровизацию.

Рост реального ВВП Украины закладывается на уровне 3,8%, а уровень инфляции, по прогнозам, составит 6,2%.

Курс национальной валюты прогнозируют на уровне 28,6-28,7 грн за доллар.

Среднемесячная заработная плата в следующем году составит 15 258 грн, а минимальная до конца года должна повыситься до 6 700 грн.

О ключевых показателях, которые закладывает правительство в госбюджет-2022, читайте в материале.