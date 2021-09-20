Дуда проведет встречу с Зеленским на Генассамблее ООН

Президент Польши Анджей Дуда встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в рамках 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом сообщили в канцелярии президента Польши.

Так, 21 сентября в здании генконсульства Польши в Нью-Йорке запланирована встреча Дуды, Зеленского, а также президента Молдовы Майи Санду и премьера Грузии Ираклия Гарибашвилы.

Кроме этого, во время визита Дуда также проведет встречи с главами государств Бразилии, Турции, Монголии, Литвы, Латвии и Эстонии, а также представителями Организации Объединенных Наций.

Предполагается, что Дуда обратитит внимание на необходимость международной солидарности и отметит важность соблюдения международного права.

Напомним, 3 мая президенты Польши, Украины, Эстонии, Литвы и Латвии в Варшаве подписали совместную декларацию.

В совместном документе главы государств подчеркнули, что с надеждой смотрят в будущее, и пожелали, чтобы европейская цивилизация строилась на началах свободы, суверенитета, территориальной целостности, демократии, верховенства права, равенства и солидарности.

Источник: канцелярия президента Польши