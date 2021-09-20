Командующий ООС рассказал, в чем опасность российско-белорусских учений для Украины

Командующий Операцией объединенных сил Сергей Наев рассказал, в чем опасность совместных учений России и Беларуси для Украины. По его словам, есть два фактора.

При этом он отметил, что сейчас признаков создания наступательных группировок войск не обнаружено, а ситуация остается контролируемой и продолжает отслеживаться.

— Наиболее опасным фактором следует считать максимальное приближение районов проведения учений к границам Украины. Другим опасным фактором усматривается имитация или демонстрация возвращения российских подразделений в пункты постоянной дислокации после завершения учений и скрытое создание группировок на территории Беларуси, — отметил Наев.

Он добавил, что Вооруженные силы Украины предусматривают различные варианты развития ситуации, проводят мониторинг обстановки и удерживают в готовности войска.

— Главная задача – предотвратить любые действия РФ, не допустить дестабилизации обстановки и избежать втягивания ВС Украины в возможные провокации, — резюмировал Наев.

Напомним, в середине сентября на полигонах Беларуси и России начались совместные учения Запад-2021. Учения проходили с 10 по 16 сентября.

Отметим, возле украинской границы остаются около 80 тыс. военных РФ. Кроме того, в Азово-Черноморском регионе все еще остаются российские корабли и катера.