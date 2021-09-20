В пятницу, 24 сентября, в Верховной Раде во время часа вопросов к правительству выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Соответствующее решение было сегодня принято на согласительном совете фракций ВР.

Темой доклада главы Кабинета Министров, среди прочего, будет отопительный сезон и тарифная политика.

– Мы подходим непосредственно к отопительному периоду – тарифы, готовность… Все договорились, что на этой неделе во время часа вопросов к правительству мы заслушаем Дениса Шмыгаля по готовности, тем вопросам, которые беспокоят украинцев, — отметил спикер парламента Дмитрий Разумков.

Кроме того, среди основных вопросов доклада Шмыгаля будет бюджетный процесс.

Это предложение поддержали представители депутатских фракций и групп.

Недавно Денис Шмыгаль заверил, что в отопительном сезоне 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду повышаться не будут.

Кроме того, в Кабмине гарантировали, что в течение отопительного сезона цена на газ для бытовых потребителей не будет превышать 7,96 грн за кубометр. Стоимость газа для бюджетной сферы и предприятий теплокоммунэнерго будет составлять 7,44 грн за кубометр, что даст возможность не повышать тарифы на тепло и горячее водоснабжение.