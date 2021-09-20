В повестку дня этой пленарной недели Верховной Рады Украины включили так называемый законопроект Об олигархпх.

Соответствующее решение было принято во время согласительного совета руководителей парламентских фракций и групп.

Все началось с того, что фракция Слуга народа выразила несогласие с предложенной повесткой дня ВР и призвала включить к рассмотрению на этой неделе два законопроекта:

• №5599 – О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов);

• №5600 – налоговый проект закона о наполнении бюджета (О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений).

Спикер Рады Дмитрий Разумков выступил против удовлетворения требований фракции. Он отмечал, что предложения Слуги народа, как и других фракций, поступили слишком поздно – сегодня утром. В то же время, согласно регламенту, предложения подаются не позднее чем за четыре дня до проведения очередного заседания ВР.

Кроме того, Разумков призвал Аппарат ВР разобраться, почему на заседание Комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки при рассмотрении документа Об олигархах не пригласили авторов поправок.

– 17 числа комитет его рассмотрел (законопроект Об олигархах во втором чтении, — Ред.). Но не пригласил ни авторов поправок, не предоставил таблицы. Как-то это произошло под грифом большой секретности. Я не понимаю, что произошло. Я обращаюсь к Аппарату, к руководству Аппарата. Разберитесь, пожалуйста, как так отработал секретариат, — заявил Разумков.

В то же время глава партии Слуга народа Александр Корниенко настаивал на необходимости рассмотреть включение законопроектов №5599 и №5600 в повестку дня. Разумков выполнил это требование.

– Я не могу не поставить ваше предложение, но еще раз предупреждаю: мы включаем в повестку дня законопроекты не готовые к рассмотрению. Нет ни таблиц, ни выводов юридического управления, — заявил спикер ВР, напомнив, что только к законопроекту Об олигархах подано более 1200 поправок, а к документу №5600 – около 12 тысяч.

В итоге было проведено голосование, в ходе которого включение обоих законопроектов в повестку дня поддержали представители Слуги народа, группы За будущее и Доверия.

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Инициатором законопроекта №5599 Об олигархах является президент Владимир Зеленский.

1 июля Верховная Рада Украины приняла этот документ в первом чтении. Его поддержали 275 народных депутатов: представители фракций Слуга народа, Возрождение и частично депутаты от группы За будущее.

На заседании, вопреки регламенту, не были рассмотрены альтернативные законопроекты. В парламентском комитете по вопросам интеграции Украины в ЕС рекомендовали доработать документ, аргументируя это тем, что его принятие в действующей редакции противоречит соблюдению принципа правовой определенности.

Согласно положениям законопроекта, решение о внесении того или иного лица в реестр олигархов будет принимать Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). А они, соответственно, будут утверждаться указами президента Украины.

3 сентября омбудсмен Людмила Денисова заявила, что законопроект №5599 об олигархах не соответствует Конституции. В связи с этим она написала открытое письмо главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

10 сентября он направил законопроект для экспертного заключения Венецианской комиссии.

16 сентября Венецианская комиссия приняла запрос Украины об рассмотрении законопроекта №5599 о так называемых олигархах.

Фото: Верховная Рада