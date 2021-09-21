Политический, а не юридический вопрос: почему хотят изменить Конституцию и стоит ли это делать

В начале сентября первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук в одном интервью заявил, что Конституции Украины потребуется очень серьезный пересмотр.

По его словам, авторы Основного закона признают, что его отдельные положения стоит изменить.

— Даже авторы Конституции во время общения признают, что она выполнила ту функцию, которая на нее возлагалась, и поэтому в очень многих вопросах должна быть пересмотрена. В частности, то, что первое приходит в голову — в части прав человека и гражданина. Появился ряд новых прав, которых не было в то время, когда писалась Конституция. В частности, это цифровые права, так называемые права пятого поколения. Поэтому их тоже надо адекватно отобразить — отметил Стефанчук.

Различные исследователи к правам четвертого-пятого поколения, которые вспомнил первый вице-спикер, относят изменение пола, однополые браки, эвтаназию, трансплантацию органов, искусственное оплодотворение.

Но вот эксперты не так однозначно настроены на то, что в ближайшее время все же удастся изменить отдельные положения Основного закона, которые косвенно упомянул в своем интервью Руслан Стефанчук.

Так, советник LCF Law Group, руководитель практики GR и конституционного права Константин Красовский в комментарии Фактам ICTV говорит, что вопрос внесения в ближайшее время изменений в Конституцию Украины относительно прав человека является достаточно простым и в то же время очень сложным.

— Простой ответ звучит примерно так: в ближайшее время и, скорее всего, даже в среднесрочной перспективе, в Конституцию Украины не будут внесены никакие изменения, регулирующие права человека. Это связано не только и не столько с процедурными сложностями, но и с тем, что Конституция Украины — это не просто текст или набор некоторых правовых норм, имеющих высшую юридическую силу, а некая живая ценностная материя, относительно которой в украинском обществе существует консенсус, — отмечает он.

Константин Красовский объясняет, что украинский билль о правах, то есть перечень прав, которые гарантируются и защищаются Конституцией, является открытым. Так, его ст. 22 провозглашает, что права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими.

А ст. 3 Конституции Украины признала высшей ценностью человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность. В то же время права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства.

Поэтому, по мнению эксперта, утверждение о том, что украинская Конституция выполнила свою функцию, мягко говоря, преждевременно.

— Мне не известны авторы Конституции, которые так относились бы к ней. Это скорее политический, а не юридический вопрос. Политикам всегда хочется изменить Конституцию, поскольку она, по их мнению, не соответствует политическому моменту, и под завесой внесения изменений в Конституцию Украины относительно прав человека могут также быть предложены другие, — добавляет Константин Красовский.

Но, по его словам, создатели Основного документа предусмотрели определенные меры предосторожности от таких попыток, в частности указав, что Конституция не может быть изменена, если изменения предполагают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина, или если они направлены на ликвидацию независимости или нарушение территориальной целостности Украины.

Кроме того, проверка любого законопроекта на соответствие этим требованиям относится к компетенции Конституционного суда Украины.

В то же время Константин Красовский добавляет: немного сложнее ответ на вопрос, возможны ли вообще любые изменения в Конституции Украины относительно прав человека.

— Да, возможны, но не путем простого предложения народных депутатов, а путем кропотливого поиска общественного компромисса, не говоря уже об общественном консенсусе, возможной судебной практике, вызревании определенной нормы как ценности общества. Как показывает опыт дискуссий в рабочей группе Конституционной комиссии (2015 года), найти взаимоувязку противоположных точек зрения достаточно сложно, а без этого перспективы у любого законопроекта получить финальных 300 голосов народных депутатов призрачны. Пока общество не определится, например, с тем, требует ли изменения определение брака, или с необходимостью определения начала жизни, жесткое противостояние с одной стороны активистов ЛГБТ с религиозными организациями, а с другой — представителей церкви с борцами за права женщин, сделает невозможным внесение таких изменений, — объясняет эксперт.

Константин Красовский добавляет: перед любым внесением изменений в Конституцию Украины важно задать вопрос, возможно ли урегулирование проблемы на законодательном уровне. По мнению эксперта, многие инициативы, которые почему-то хотят вынести на конституционный уровень, могут быть урегулированы на законодательном или через судебную практику.

Юридические вопросы, например, относительно эвтаназии или бездетности, могут быть решены на основании естественных прав, в частности права на жизнь или свободы. Это также касается вопросов реальных гарантий конфиденциальности и репутации.

— На мой взгляд, Конституция должным образом регулирует это на базовом, ценностном уровне. А в совершенствовании нуждается (если нуждается) только законодательное регулирование и соответствующая судебная практика. Изменения в Конституцию не являются панацеей, а скорее способом отображения тех ценностей, которые вытекают из изменений в общественных взглядах, — говорит Константин Красовский.

Отдельно эксперт отмечает, что внесение изменений в Конституцию относительно выборов онлайн возможно только теоретически, поскольку раздел III предусматривает представление законопроекта не менее 300 народными депутатами и утверждение всеукраинским референдумом.

Кроме того, любые попытки на скорую руку на законодательном уровне урегулировать этот вопрос рискуют быть признанными неконституционными, поскольку могут противоречить принципам свободного волеизъявления на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права путем тайного голосования, которое гарантируется ст. 71 Конституции.

Со своей стороны юрист, партнер Ario Law Firm Руслан Сидорович обращает внимание на то, что изменения, касающиеся прав четвертого поколения, в соответствующий раздел Конституции вносятся путем всеукраинского референдума.

После принятия в 2020 году закона Украины О всеукраинском референдуме появилась техническая возможность их внесения. Но до момента вынесения на обсуждение такого референдума следует провести очень взвешенную всеукраинскую общественную дискуссию по вопросам, которые могут быть изменены.

Кроме того, необходимо достичь такой формулировки, которая обеспечит консолидацию общества, а не его конфронтацию или раскол. Поскольку вопросы однополых браков, гендерного равенства, семейных ценностей, свободы вероисповедания всегда были очень чувствительными и неоднократно в истории разных государств приводили к внутренне-гражданским конфликтам.

Особое внимание эксперт обращает на вопросы, связанные с цифровизацией современного мира, и на возможности реализации избирательного права путем применения цифровых технологий. По словам Руслана Сидоровича, такая дискуссия тоже не новая. В большинстве стран постоянной демократии склоняются к мнению, что электронное голосование имеет больше рисков, чем преимуществ.

— Одним из ключевых элементов здесь выступает один из базовых принципов избирательного права — доверие избирателя к результатам выборов. Акцентируя внимание на рисках электронного голосования, я не исключаю идею использования цифровых технологий для улучшения прозрачности избирательного процесса, упрощения результатов установления и тому подобное. Но нужно воспользоваться аналитическим опытом тех стран, которые уже прошли такой путь, чтобы не допускать ошибок, — убежден эксперт.

Поэтому, по мнению Руслана Сидоровича, необходимо быть очень взвешенными при применении современных технологий в таком чувствительном вопросе, как избирательное право, чтобы не допустить разрушения основных принципов демократии как гарантий свободного и безопасного развития каждой личности.

Такой же взвешенностью, по словам экспертов, нужно руководствоваться постоянно, когда речь идет о любом изменении положений Основного закона.