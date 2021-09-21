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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Представление госбюджета и 80-летие Бабьего Яра: повестка дня Рады 21 сентября

Верховная Рада

Пленарное заседание Верховной Рады 21 сентября традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов – голосование за ряд законопроектов в первом и втором чтении.

Прежде всего, депутаты рассмотрят в повторном первом чтении проект закона о ходе сроков обращения за получением административных и других услуг во время действия карантина.

Кроме того, 21 сентября в парламенте должны представить:

  • проект закона О Государственном бюджете Украины на 2022 год,
  • проект закона О 80-летии трагедии Бабьего Яра,
  • проект закона относительно трансплантации анатомических материалов человеку.

Включить в повестку дня депутаты должны и законопроект о совершенствовании предоставления публичных (электронных публичных) услуг.

Далее депутаты проработают целый пакет документов, касающийся рынка труда.

Так, речь пойдет об изменениях в Закон Украины Об общеобязательном государственном социальном страховании на случай безработицы, урегулировании некоторых нестандартных форм занятости, усилении защиты прав работников и введении помощи для экономической реинтеграции трудовых мигрантов.

Первое чтение пройдет и документ, регулирующий вопросы выплаты одноразовой денежной помощи в случае гибели (смерти), инвалидности или частичной потери трудоспособности без установления инвалидности лиц рядового и начальствующего состава службы гражданской защиты.

Остановятся депутаты и на изменениях в Закон Украины Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц и вопросе регистрации места проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе.

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