Рада 23 сентября соберется на внеочередное заседание — Арахамия

В четверг, 23 сентября, Верховная Рада соберется на внеочередное заседание. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил глава фракции Слуга народа Давид Арахамия.

— Господин Разумков сегодня мне прислал письмо, что на четверг он назначил внеочередное заседание. Его должны были созвать еще раньше по инициативе одного из народных депутатов относительно одного из законопроектов, который касается ФЛП об отмене РРО — регистраторов расчетных операций. Но я уже могу заявить, что мы этого делать не будем, — рассказал нардеп.

Также Давид Арахамия отметил, что не понимает, как Дмитрий Разумков, находясь на больничном, может назначить внеочередную сессию.

10 сентября стало известно, что председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во второй раз заболел коронавирусом. Это произошло несмотря на то, что он уже болел Covid-19 год назад, в ноябре 2020-го.

В понедельник, 20 сентября, Дмитрий Разумков проводил заседание согласительного совета депутатских фракций и групп дистанционно. А вот заседание парламента 21 сентября открыл первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Источник: Украина 24