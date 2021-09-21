Зеленский рассказал о планах на Генассамблеи ООН

Генеральная ассамблея ООН является одной из площадок, где Украина может выразить протест относительно оккупации Донбасса и Крыма. 76-я сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке может стать одной из площадок для таких вопросов.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в США.

— Мы должны не только говорить, но и требовать соответствующих действий. Мы ищем решение по Донбассу и Крыму на всех площадках. Да, организация ООН — это одна из главных площадок. И мы не должны пропускать такую возможность, — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина должна максимально эффективно использовать этот визит для встреч с лидерами разных государств.

— У нас будет встреча с президентом Турецкой Республики. И мы все знаем заявление Турции о непризнании аннексии Крыма со стороны Российской Федерации и о непризнании выборов в Госдуму РФ из-за привлечения к ним жителей оккупированных украинских территорий, — сказал глава государства.

Он также подчеркнул, что ООН признала Крымскую платформу, что очень важно для Украины.

Напомним, Зеленский вместе с украинской делегацией отправился в США 20 сентября. Там в течение 21 и 22 сентября глава государства примет участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН, где выступит с речью.

Это уже второй визит Зеленского в США за последний месяц. Первый стартовал 31 августа и продолжался несколько дней.

Источник: Дом