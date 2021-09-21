Зеленский в США почтил память погибших во время теракта 11 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятнику жертвам теракта 11 сентября в Нью-Йорке. Глава государства сейчас находится с рабочим визитом в США.

— 20 лет назад крупнейший в истории мира теракт унес жизни 2 996 человек. 12 из них были украинцами. Вечная память всем жертвам 9/11, — написал президент.

Владимир Зеленский прилетел в Нью-Йорк для участия в 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Совместные дебаты лидеров стран пройдут с 21 по 26 сентября.

Главными темами для обсуждений на Генеральной ассамблее станут пандемия коронавируса и изменения климата. Среди тем также — оккупация территорий Украины, которую недавно внесли в повестку дня.

Сам Зеленский заявлял, что на сессии Генассамблеи хочет выразить протест оккупации Крыма и Донбасса, а также найти решение этой проблемы. Также он подчеркнул, что Украина должна использовать этот визит для встреч с мировыми лидерами.

Теракт 11 сентября произошел в 2001 году и стал одним из крупнейших в истории человечества по количеству жертв. Тогда исламистская организация Аль-Каида захватила пассажирские самолеты американских авиакомпаний. Два самолета направили в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке.

Третий самолет врезался в здание Пентагона. Пассажиры четвертого лайнера узнали о судьбе предыдущих и вместе с экипажем атаковали террористов-похитителей. Самолет потерпел катастрофу в безлюдном поле.

Вследствие теракта 11 сентября погибли 2 996 человек, более 6 тыс. получили ранения. Среди погибших есть 12 человек родом из Украины.

Источник: Владимир Зеленский

Фото: Владимир Зеленский