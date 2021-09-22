Пленарное заседание Верховной Рады 22 сентября традиционно начнется в 10.00. На повестке дня у нардепов – голосование за ряд неотложных законопроектов, ратификационных вопросов, а также проектов законов в первом и втором чтениях.

Кроме того, народные избранники должны переименовать пять населенных пунктов, измененить границы трех городов, в том числе и Попасной в Луганской области, а также назначить внеочередные выборы в шести городах и поселках.

22 сентября в стенах парламента должны рассмотреть три законопроекта, обозначенные президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложные.

Речь идет, в частности, о проектах законов:

Об основах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы (второе чтение);

О внесении изменений в закон Украины О государственных наградах Украины (первое чтение);

О внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины относительно установления праздника – День украинской государственности (первое чтение).

Включить в повестку дня должны и законопроект об организационных вопросах работы Крымской платформы.

В первом чтении парламентарии проработают проект закона Об амнистии по случаю 30-й годовщины независимости Украины, остановятся на вопросах совершенствования порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского главы и обеспечения поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы.

Речь на заседании пойдет и о лишении Кабинета министров Украины несвойственных ему полномочий.

Повторное первое чтение пройдет проект закона О государственной регистрации геномной информации человека.

Ко второму чтению представят законопроект об увеличении минимального размера алиментов, взыскиваемых на ребенка с других членов семьи и родственников, и об урегулировании отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса.

12 вопросов на заседании будут посвящены процедуре ратификации.