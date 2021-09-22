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Факты / Украина / Политика
Марія Степанюк |

Обстрел авто Сергея Шефира: трансляция с места происшествия

обстріл авто Сергія Шефіра

Под Киевом близ села Лесники обстреляли автомобиль первого помощника президента Владимира Зеленского Сергея Шефира. В результате инцидента ранения получил водитель авто.

Что сейчас происходит на месте происшествия, вы можете смотреть в прямой трансляции.

В автомобиль попало более десяти пуль. Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативные группы полиции. Полиция начала специальную операцию по поиску злоумышленников.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что правоохранители открыли уголовное производство с предварительной квалификацией — покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 УКУ).

Как сообщают СМИ, сам Сергей Шефир не пострадал. Раненому водителю оказывали медицинскую помощь на месте происшествия.

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