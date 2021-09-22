Пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады IX созыва начнется 22 сентября в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Проработать парламентарии намерены ряд неотложных законопроектов, вопросы ратификации и проекты законов в первом и втором чтениях.

Три законопроекта в повестке дня обозначены президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложные.

Посвящены они принципам государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы, изменениям в закон О государственных наградах Украины и в Кодекс законов о труде Украины. Последнее, в частности, будет касаться установления праздника День украинской государственности.

В первом чтении парламентарии проработают проекты законов, посвященные:

амнистии по случаю 30-й годовщины независимости Украины;

совершенствованию порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского главы;

обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;

лишению Кабинета министров Украины несвойственных полномочий;

расширению перечня нарушений бюджетного законодательства.

Ко второму чтению представят законопроекты:

об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников;

об урегулировании отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса;

о правилах отбывания административного ареста.

12 вопросов повестки дня будут посвящены процедуре ратификации, пять – переименованию населенных пунктов, три – изменению границ отдельных городов и шесть – назначению внеочередных выборов в городах и поселках.