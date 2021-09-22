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Факты / Украина / Политика
Тетяна Забожко |

Онлайн-трансляция заседания Верховной Рады 22 сентября

Верховна Рада

Пленарное заседание шестой сессии Верховной Рады IX созыва начнется 22 сентября в 10.00. Трансляцию заседания можно смотреть онлайн на сайте Факты ICTV.

Проработать парламентарии намерены ряд неотложных законопроектов, вопросы ратификации и проекты законов в первом и втором чтениях.

Три законопроекта в повестке дня обозначены президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложные.

Посвящены они принципам государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы, изменениям в закон О государственных наградах Украины и в Кодекс законов о труде Украины. Последнее, в частности, будет касаться установления праздника День украинской государственности.

В первом чтении парламентарии проработают проекты законов, посвященные:

  • амнистии по случаю 30-й годовщины независимости Украины;
  • совершенствованию порядка досрочного прекращения полномочий сельского, поселкового, городского главы;
  • обеспечению поэтапного внедрения Единой судебной информационно-телекоммуникационной системы;
  • лишению Кабинета министров Украины несвойственных полномочий;
  • расширению перечня нарушений бюджетного законодательства.

Ко второму чтению представят законопроекты:

  • об увеличении минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников;
  • об урегулировании отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавируса;
  • о правилах отбывания административного ареста.

12 вопросов повестки дня будут посвящены процедуре ратификации, пять – переименованию населенных пунктов, три – изменению границ отдельных городов и шесть – назначению внеочередных выборов в городах и поселках.

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