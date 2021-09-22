В среду утром, 22 сентября, неизвестные расстреляли автомобиль, в котором ехал первый помощник президента Украины Сергей Шефир. Обстрел уже квалифицировали как покушение на убийство.

Сейчас правоохранители проводят спецоперацию по задержанию злоумышленников.

О биографии Сергея Шефира – читайте в материале Фактов ICTV.

Сценарист и продюсер Сергей Шефир родился 25 мая 1964 года в Кривом Роге (Днепропетровская область), откуда родом и президент Владимир Зеленский. Окончил Криворожский горнорудный институт.

Свой творческий путь Сергей Шефир начинал с КВН, где выступал не только как участник, но и как автор текстов для команд Высшей лиги. Вместе с братом Борисом Шефиром он писал для команд КВН: Минск, Махачкалинские бродяги, Запорожье-Кривой Рог-Транзит, 95-й квартал, Сборная ХХ века, Сборная ХХI века.

Кроме того, Шефир играл в командах КВН Криворожская шпана и Запорожье-Кривой Рог-Транзит.

В 1995 году на фестивале КВН Сергей и Борис Шефиры пригласили Владимира Зеленского стать участником команды Запорожье-Кривой Рог-Транзит.

С тех пор началось их многолетнее сотрудничество: Сергея Шефира называют другом и бизнес-партнером Владимира Зеленского. В 2003 году они вместе основали студию Квартал-95, целью которой было производство собственных телепроектов и развлекательных шоу, а позже – и комедийных фильмов.

Сергей Шефир был соавтором телевизионного шоу Вечерний квартал. Кроме того, он стал продюсером и сценаристом ряда фильмов и сериалов: Новогодние сваты, Сваты, 8 первых свиданий, Любовь в большом городе, Ржевский против Наполеона, сериала Слуга народа (в котором Зеленский исполнил роль президента Украины Голобородько) и др.

Во время президентской кампании 2019 год Сергей Шефир вошел в избирательный штаб Владимира Зеленского (был одним из лидеров штаба и сопровождал тогда еще кандидата в президенты во время всех важных встреч).

После избрания президентом Зеленский назначил Шефира своим первым помощником (указ №305 от 21 мая 2019 года).

Сергей Шефир женат, у него есть сын Никита.

Что известно о покушении на Шефира

Обстрел автомобиля, в котором находился Сергей Шефир, произошел в среду, 22 сентября, около 10:00 утра неподалеку от села Лесники Киевской области.

В авто попало более 10 пуль. На снимках с места происшествия видно простреденное лобовое стекло. Также следы выстрелов остались на бампере иномарки Audi.

Ранения получил водитель. Сам Сергей Шефир не пострадал.

Правоохранители начали спецоперацию и ищут напавших. Обстрел уже квалифицирован как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура сообщил, что, по его данным, государственной охраны у Сергея Шефира не было.

А глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что таким образом пытались, так сказать, передать привет команде, прежде всего президенту.

Владимиру Зеленскому, который сейчас находится с рабочим визитом в США, уже доложили о покушении на его помощника Шефира.

Всю последнюю информацию о покушении на Шефира – читайте в материале.

Фото: УНИАН, 24tv