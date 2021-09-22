Президент Украины Владимир Зеленский, который сейчас находится с визитом в США, сразу после выступления на Генеральной ассамблее ООН вернется в Киев. Это связано с покушением на его первого помощника Сергея Шефира.

Об этом глава государства сообщил в видеообращении.

– Где-то два часа тому назад был расстрелян автомобиль моего первого помощника, а что важнее – моего близкого друга Сергея Шефира… Считается, что это было покушение на убийство. Сразу после выступления на Генассамблее ООН я отправляюсь в столицу, — сообщил президент.

Зеленский подтвердил, что Шефир жив, а водитель получил ранения и сейчас находится в больнице.

На месте инцидента работают правоохранители, введен план перехвата.

Зеленский отметил, что пока не знает, кто стоит за покушением.

– Какие это силы? Могут быть внутренние или внешние. Но я их силами не считаю, потому что передавать мне “привет” выстрелами из леса по автомобилю моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным, — подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что этот инцидент не повлияет на выбранный им и его командой курс.

Что известно о покушении на Шефира

Обстрел автомобиля, в котором находился Сергей Шефир, произошел в среду, 22 сентября, около 10:00 утра неподалеку от села Лесники Киевской области.

В авто попало более 10 пуль. На снимках с места происшествия видно простреденное лобовое стекло. Также следы выстрелов остались на бампере иномарки Audi.

Ранения получил водитель. Сам Сергей Шефир не пострадал.

Правоохранители начали спецоперацию и ищут напавших. Обстрел уже квалифицирован как покушение на убийство двух и более лиц (ст. 115 Уголовного кодекса Украины).

Народный депутат от партии Слуга народа Александр Качура сообщил, что, по его данным, государственной охраны у Сергея Шефира не было.

А глава фракции Слуга народа Давид Арахамия считает, что таким образом пытались, так сказать, передать привет команде, прежде всего президенту.

Владимиру Зеленскому, который сейчас находится с рабочим визитом в США, уже доложили о покушении на его помощника Шефира.

Всю последнюю информацию о покушении на Шефира – читайте в материале.

Источник: Владимир Зеленский